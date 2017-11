Bad Herrenalb Wenn Kinder unter Erziehungsunverträglichkeit leiden

Bad Herrenalb. "Du liebe Zeit" ist der Titel einer Autorenlesung von Susanne Jabs. Ihre Kurzgeschichten rund um das Thema "Zeit" lockten 20 Interessierte in den Bad Herrenalber Künstlertreff im Gartenschauhaus. In der Geschichte "Jenseits der Felder" dreht die Autorin die Zeit um 170 Jahre zurück. Die Handlung spielt auf einer entlegenen Farm in den USA. Eine Frau, ein Kind und ein alter Mann warten auf die Rückkehr des Familienvaters. Stattdessen kommt ein zwielichtiger Herr mit guten Nachrichten aber schlechten Absichten. Seine Lebenszeit endet durch eine Gewehrkugel.