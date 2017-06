Bad Herrenalb Weitsicht bis zu den Pfälzer Bergen genossen

"Seit dem späten Vormittag kommen die Leute immer wieder in Gruppen an", berichteten sowohl Stella Sander vom Förderverein an der Neusatzer Pfütz als auch Dagmar Bursi und Carola Kull, die für den Skiverein am Alten Schulhaus Secco und Hugo kredenzten.

"Bei uns liegt der Schwerpunkt eindeutig zur Kaffeezeit", erklärten Karin Waidner und Horst Kull, die für den SunshineChor am Sunshineplätzle hinter der Bronnenwiesenhalle hauchdünne Crêpes servierten.

Von denen waren auch Mia und ihre Freundin Emma angetan, die sie sich in der Mittagssonne mit Nutella schmecken ließen.

Ebenfalls auf den Nachmittagsansturm stellten sich Hans-Friedrich Scheeder und sein Team an seiner Imkerei ein: "Für Bienenstich von unserer Bäckerei Hörter haben wir schon aufgestockt auf vier große Bleche!" Auch Honig durfte gekostet werden: Blütenhonig gerührt vom Feinsten – mit einer Schicht Creme wie weißer Mousse. Das Ehepaar aus Forbach-Langenbrand ließ sich den gerne auf der Zunge zergehen und erklärte: "Da nehmen wir auf dem Rückweg ein Glas mit! Wir laufen gerne mal wo anders als Zuhause. Als wir letzte Woche auf der Gartenschau den Prospekt entdeckt haben, beschlossen wir gleich: Zum Erlebniswandern, da gehen wir hin!"

Die jungen Familien Huck und Kruppa aus Bad Herrenalb interessierten sich erst einmal mehr für Scheeders selbst gebaute Höhenort-Bollerbahn und Details zur Imkerei. Am Reiterhof waren sie mit Kinderwagen gestartet und legten einen kleinen Stopp ein.

Geschicklichkeitsspiele für Kinder

Auf dem Grün des Sportgeländes Rotensol betreute die Fußball-E-Jugend den Parcours mit Geschicklichkeitsspielen für Kinder, während die Erwachsenen sich unter dem Partyzelt den Wurstsalat schmecken ließen.

In beiden Höhenorten waren den ganzen Tag über Wandergruppen unterwegs. Erfahrene, die bereits die Premiere im vergangenen Herbst mitgemacht hatten, pilgerten gerne gegen die Hauptlaufrichtung oder eben nicht ab dem Feuerwehrgerätehaus, wo für viele das Zentrum, Start- und Zielpunkt war.

Ein Paar aus Neuenbürg steuerte ganz gezielt gleich die Neusatzer Pfütz an, um begeistert den weiten Blick aus dem Turm zu genießen.

Und auch jene Neusatzer und Rotensoler, die gerade einmal nicht an Stationen im Einsatz waren, erwanderten die Route um ihre Orte wie der Neusatzer Stadtrat Karl-Heinz Pfeiffer oder Rotensols Ortsvorsteher Hermann Schneider.

Es wurde spät, bis sich an diesem erfolgreichen Tag Fuchs und Hase "gute Nacht" sagen konnten.