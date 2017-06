Bad Herrenalb Weichen stellen

Tim Rohrer gefällt die Aufbruchstimmung in der Siebentälerstadt. Viele Bürger seien unheimlich engagiert und planten bereits, was man nach der Großveranstaltung zusätzlich zu den dauerhaften Veränderungen erhalten könne. Ohne Frage: Ein "Freundeskreis Gartenschau" wird gefordert sein. Rohrer hofft, dass die Bürger auch in den kommenden Jahren die "tolle Entwicklung" mittragen. Bei einem Impulsabend im April kamen zwar rund 100 interessierte Bad Herrenalber ins Kurhaus. Gefragt sind aber nach wie vor Ideen für die künftige Gestaltung der Stadt. Der neue Schwung und die Aufbruchstimmung dürfen über den Sommer nicht verpuffen. Deshalb tun Gemeinderat und Stadtverwaltung gut daran, so schnell wie möglich die Weichen richtig zu stellen.