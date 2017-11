Bad Herrenalb Weg mit Serpentinen vorgesehen

Das Gremium soll dem Entwurf der Stadtverwaltung zustimmen und das Bauamt beauftragen, die Maßnahme auszuschreiben. Der Grund: Das Neubaugebiet Rennberg benötigte eine sichere und leicht begehbare Fuß- und Radweg-Erschließung. Die vorhandene Treppenanlage reiche dafür nicht aus, da diese "für Kinderwagen und ähnliches nicht nutzbar ist".

Einige Verbesserungen

In der Sitzung am 19. Juli habe das Bauamt eine Konzeptstudie, angelehnt an die dritte Bebauungsplan-Änderung Rennberg, vorgestellt. Diesem Lösungsvorschlag sei mehrheitlich zugestimmt worden. Man habe das Bauamt beauftragt, eine entsprechende Entwurfsplanung auszuarbeiten und diese vor der Ausschreibung dem Technischen Ausschuss zur Zustimmung vorzulegen.