Von wegen ist der Bürgerentscheid in Bad Herrenalb jetzt abgehakt. Mindestens bis zur Entscheidung in Stuttgart wird das Thema Landkreiswechsel für Gesprächsstoff – und auch Aktionen sorgen. So haben Unbekannte am Wochenende ein Banner mit der Aufschrift "Landkreiswechsler hier nicht willkommen!" vor dem Eingang des Dobler Recyclinghofs angebracht. Ein weiteres Transparent mit "Territorium Lkr. Calw" sorgte an einem Baumstamm teils für ein Schmunzeln, teils für Kopfschütteln. Zur Erinnerung: Bei der Einwohnerversammlung kurz vor dem Bürgerentscheid stellte der Abfallwirtschaftschef des Kreises Calw fest: Der Recyclinghof sei für Bürger des Landkreises Calw. Fremdanlieferungen bezeichnete er als Ausnahme. Ob jetzt zudem Transparente bei der Dobler Grundschule, wo auch Kinder der Nachbarstadt lernen, aufgehängt werden?