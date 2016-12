Dem Bad Herrenalber Gartenschauausschuss wurde jetzt ein Organigramm präsentiert. Schließlich gilt es, auch vom 13. Mai bis 10. September 2017 die Hierarchie einzuhalten. Ganz oben thront der Chef vom Dienst (CvD). Er muss über drei bis vier Tage 24 Stunden lang für die Geländeverantwortlichen, die Veranstaltungsleitung, den Verantwortlichen des Kassenwesens und der Gästeführung sowie die Nachtwache erreichbar sein. Alles andere als eine leichte Aufgabe. Liegt es doch allein an ihm zu entscheiden, ob beispielsweise ein Gartenschau-Tag abgebrochen wird. Der CvD ist direkter Ansprechpartner für die Rettungsdienste und Polizei. Die Namen, die ganz oben stehen, lauten Sabine Zenker, Johannes Kopp und Tim Rohrer. Für die drei gilt nun, dass sie so langsam schon mal ein bisschen vorschlafen. Freilich aber nicht am Schreibtisch, sondern in ihrer Freizeit.