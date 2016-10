Bad Herrenalb Vorfreude auf fünf Glücksmomente

Jeder Betrieb hatte im Anschluss Gelegenheit, seine Konzeption vorzustellen. Einen Waldgarten mit knorrigen Kiefergehölzen und einer Chill-Lounge wird die Faas GmbH aus Engelsbrand installieren. Achim Jansen vom gleichnamigen Betrieb in Karlsbad beschrieb seinen Entwurf "Form vertieft" mit tiefer liegendem Gartenmittelpunkt, abdeckbarer Pergola sowie modernen Glas- und Metallelementen.

"Sommer-Sonnne-Kochen" nennt sich der Garten von GaLaBau Ring aus Ettlingen, der Familien in eine Outdoorküche mit Essbereich auf dem Holzdeck, umrahmt von Hecken und Spalierbäumen, locken soll.

Ralf Schönthaler aus Straubenhardt präsentierte seinen Garten "Unter 300", was bedeutet, dass nahezu alle Materialen aus unter 300 Kilometer Entfernung kommen – so wie der rote Sandstein oder die Rubinie, aus der ein Pavillon entsteht. Rostiger Stahl, alte Sandsteine als Mauersteine, Birken und Stauden: der "Alb.Rhein-Grün"-Garten von Werner Westenfel-der vom gleichnamigen Betrieb in Eggenstein-Leopoldshafen ist schon fast fertig.

"Wir kommen vom milden Rhein ins Herrenalber Gebirge", begründete der Firmeninhaber die frühe Aktivität humorvoll, "aber wir möchten den Pflanzen auch Zeit lassen, sich vor Ort zu entwickeln".

Übrigens warten nahezu alle Schaugärten mit Wasserspielen und Grillstellen auf.

VGL-Geschäftsführer Bierig verwies auch auf den Pavillon "Treffpunkt Grün" mit Fachberatung für Gäste und vielfältigen Veranstaltungen während der Gartenschau. Zudem würden am Eröffnungstag Nachwuchsteams zum Landschaftsgärtnercup antreten.

121 Tage lang

Die Gärten, die der Nachwuchs innerhalb von sieben Stunden so kreativ und kompetent wie möglich aufbauen muss, werden ebenfalls die kompletten 121 Tage lang unweit der Schaugärten zu bestaunen sein.