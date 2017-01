Bad Herrenalb Vorfreude auf ersten Auftritt

Mit fünfter Jahreszeit bislang wenig am Hut

Wie kommt man auf die Idee, in einem Ort, der bisher mit Fasnet wenig am Hut hatte, einen solchen Verein zu gründen? Vorsitzender Marcel Weissinger kennt die Antwort: "Hier geht man oft weg. Gerade in der Faschingszeit. Wenn man sich sowieso nach jedem Umzug trifft, kann man sich auch zusammentun, dachten wir".

Diesen Gedanken trug eine Gruppe junger Erwachsener drei Jahre mit sich herum. Dann war der Entschluss reif, einen eigenen Faschingsverein zu gründen. Sieben Mitglieder hatte der Verein am Gründungstag, dem 4. Mai 2016. Heute sind es 27. Es sind Männer und Frauen im Alter von 16 bis über 50 Jahren. "Das ist genug für das erste Jahr", sagt Weissinger.