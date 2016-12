Bad Herrenalb Vom Waldmobil bis zur Chormusik

Bad Herrenalb. Mit einem kompakten Merkzettel zum Ankreuzen macht die Gartenschau 2017 auf ihr vielseitiges Veranstaltungsprogramm aufmerksam. Beim Blick auf die abwechslungsreichen Veranstaltungen darf man sich schon jetzt auf den Gartenschausommer 2017 in Bad Herrenalb freuen. Der Zutritt zu allen Programmhöhepunkten ist in der Dauerkarte inbegriffen. Nur fünf Besuche sind notwendig, damit sich die Dauerkarte bezahlt gemacht hat. Wer selbst den Test machen will, erhält den Merkzettel bei der Touristik Bad Herrenalb, im Gartenschauhaus sowie online unter www.badherrenalb2017.de/prospekte.