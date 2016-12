Bad Herrenalb Vom klassischen Chorsatz bis zum modernen Popsong

Begleitet von ihrer Mutter Reiko Emura am Klavier und Vater Makitaro Arima als Gesangssolist, spielte sie das Kinderlied "Schneeflöckchen" auf ihrer pinkfarbenen Violine und ließ später noch ein kleines Intermezzo auf dem Klavier hören. Hädinger bedauerte, dass er selbst kein Instrument gelernt habe und scherzte: "Hätte es zu meiner Zeit schon so schöne pinkfarbene Instrumente gegeben, hätte ich bestimmt auch Geige gelernt."

Comedian-Duo dabei

Romantische Chorsätze, "Sanctus" und "Hymne an die Nacht" von Friedrich Silcher sowie "Abendfrieden", Franz Schubert, sind ein Markenzeichen des MGV und die Sänger bekamen eine Menge Applaus.

Ein Ausflug in die Popmusik mit "Wie kann es sein", von den Wise Guys, der bekannten Stadionhymne "You‘ll Never Walk Allone" – mit einem kräftigen Baritonsolo von Makitaro Arima – und der neu einstudierte Song "You Raise Me Up" gefiel den Gästen sehr gut.

"Eine musikalische Reise nach Wien" war der zweite Programmteil überschrieben. Großer Chor und die Solisten Makitaro Arima (Gesang), Reiko Emura (Klavier), Sho Togashi (Violine), Shingo Takase (Schlagzeug) sowie Christian Romoser und Matthias Breithaupt, als Comedian-Duo Omo und Brad, zogen alle Register.

Vom Radetzky-Marsch bis zum Medley aus der Operette "Die lustige Witwe" und Strauß-Walzer "An der schönen blauen Donau" reichte das Repertoire.