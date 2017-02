Bad Herrenalb Vier Verletzte bei Unfall auf L 340

Nach Angaben der Polizei war eine 36 Jahre alte Autofahrerin gegen 9.30 Uhr auf der abschüssigen Strecke in Richtung Bad Herrenalb unterwegs gewesen, als sie in einer Rechtskurve infolge von Eisglätte auf die Gegenfahrbahn geriet. Beim Zusammenprall mit dem entgegenkommenden Renault einer 49-Jährigen erlitten die beiden Fahrerinnen sowie ein im Renault mitfahrender zwölfjähriger Junge Prellungen am ganzen Körper, die ambulant im Krankenhaus versorgt wurden.

Die 26 Jahre alte Beifahrerin der Beteiligten erlitt eine schwere Beinverletzung und musste in einer Pforzheimer Klinik stationär aufgenommen werden. Neben dem Notarzt und drei Rettungswagen waren auch die Feuerwehr zur Bindung ausgelaufener Betriebsstoffe sowie zwei Abschleppdienste im Einsatz.

Während der bis gegen 11.30 Uhr andauernden Maßnahmen war die Straße mehrmals kurz gesperrt; ansonsten konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Größere Verkehrsbehinderungen ergaben sich nicht.