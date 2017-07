Bad Herrenalb Vielstimmige Musik auf allen Bühnen

Die Band vereint bei ihren Auftritten Pop, Rock, Disco und Reggae zu einem leichtfüßig swingenden Sound mit Fingerschnipp-Garantie. Übrigens: Unduzo sind bereits vorher auf dem Gelände unterwegs und werden die Gartenschau-Besucher den ganzen Tag über mit spontanen Gesangseinlagen überraschen.

Am "Tag der Chöre" am Sonntag wird durchgehend von 10.30 Uhr bis in den Abend hinein auf allen Gartenschaubühnen vielstimmige Musik präsentiert. Das Repertoire der mehr als 30 Chöre aus der Enzregion reicht von traditionell bis modern. Zum Finale gegen 20.30 Uhr schließen sich auf der Sparkassen-Bühne 200 Sänger zum größten Männerchor des Schwarzwaldes zusammen.

Grußworte sprechen Bürgermeister Norbert Mai, Jörg Schmidt, Präsident des Schwäbischen Chorverbands, und Peter Heinke, Vorsitzender des Chorverbandes Enz, ab 16.30 Uhr auf der Sparkassen-Bühne.

Der genaue Ablaufplan des Wochenendes ist übrigens unter www.badherrenalb2017.de/veranstaltungskalender zu finden.