Bad Herrenalb Viele Spielorte

Weitere Aufführungen von "Der eingebildete Kranke" können Gartenschau-Besucher am 22., 23. und 30. Juni sowie am 1. Juli erleben. Die nächsten Premieren sind das Kinderstück "Der gestiefelte Kater" am Sonntag, 25. Juni, und "Othello darf nicht platzen" am Donnerstag, 24. August.

Die Aufführungen des Sommernachtstheaters sind wie alle Veranstaltungen der Gartenschau für Besitzer gültiger Tages- und Dauerkarten kostenlos. Sitzplatzreservierungen sind unter www.reservix.de möglich und kosten 5,50 Euro. Beim Kinderstück sind es 2,20 Euro.

Über die Reservierungskosten haben sich jetzt Gartenschau-Besucher bei unserer Zeitung beklagt. Für zwei Personen elf Euro zu zahlen, das sei nicht in Ordnung.

Corinne Feger vom Stadtmarketing sagte auf Anfrage, dass solche Beschwerden nicht bekannt seien. In den vergangenen Jahren hätten zum Beispiel an der Abendkasse 19 Euro bezahlt werden müssen. Rechne man die Reservierungskosten zum Tagesticket für Erwachsene in Höhe von 13 Euro dazu, kämen 18,50 Euro zusammen –­ "also immer noch weniger". Und man dürfe hierbei nicht vergessen: Man könne außer der Aufführung auch die Gartenschau genießen.

Die Reservierungen würden übrigens alle über das Ticketportal Reservix laufen, so Feger. 300 Plätze stünden je Sommernachtstheater-Vorstellung zur Verfügung – die Zahl der restlichen Stühle variiere. Ursprünglich habe man mal mit 380 Plätzen kalkuliert, jetzt seien es aber mehr.

Weitere Informationen: www.badherrenalb2017.de/veranstaltungskalender