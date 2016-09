Bad Herrenalb Viele Köstlichkeiten aus der Region

Stände mit Heil- und Wildkräutern sowie herbstlichen Dekorationen für zu Hause machen den Markt zu einem wahren Einkaufserlebnis, versprechen die Veranstalter.

Die Besucher des Herbstmarktes werden nicht nur kulinarisch, sondern auch mit einem bunten Unterhaltungsprogramm verwöhnt. So beginnt der Herbstmarkt musikalisch untermalt um 11 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert der Albtalmusikanten in herbstlich dekoriertem Ambiente.

Selbst aktiv werden und tanzen können die Besucher auf der Tanzfläche im Laufe des Nachmittags. Für alle Kinder und die jüngeren Besucher sorgt das Kürbisschnitzen mit den Pfadfindern für Spaß und gute Laune.

Erstmals zum Vorzugspreis erhältlich sind im Rahmen des Herbstmarktes die Dauerkarten für die Gartenschau Bad Herrenalb 2017.

Ab 11.30 Uhr gibt es die Tickets sowohl im Kurhaus wie auch in der Touristik Bad Herrenalb zu kaufen – übrigens auch als Geschenk-Gutschein für andere. Mit der Dauerkarte kann man die Gartenschau von Mai bis September so oft besuchen wie man möchte.

Zu den 121 Tagen Blütenpracht gibt es mehr als 1000 Veranstaltungen, tolle Bühnen-Highlights und verschiedenste Mitmachaktionen für Groß und Klein. Das Beste: Mit der Dauerkarte ist der Zutritt zu allen Events auf dem Gartenschaugelände frei.

Die "grüne Anreise" wird belohnt

Wer sich eine Dauerkarte kauft, bekommt als Bonus ein Gutscheinheft mit wertvollen Rabatten regionaler Betriebe und Unternehmen dazu. Ein weiterer Vorteil: Dauerkartenbesitzer haben einmalig freien Zutritt zu den Landesgartenschauen in Apolda, Bad Lippspringe und Pfaffenhofen sowie der Internationalen Gartenausstellung in Berlin, die ebenfalls im Jahr 2017 stattfinden.

Die Dauerkarte in Scheckkartengröße ist fälschungssicher und mit einem Bild des Eigentümers versehen. Das Bild wird direkt beim Kauf oder beim Einlösen von Dauerkarten-Gutscheinen angefertigt. Bei Familien-Dauerkarten erhält jedes Mitglied eine eigene personalisierte Karte.

Nach dem Herbstmarkt sind die Dauerkarten weiterhin in der Touristik Bad Herrenalb, in der Tourist-Information Karlsruhe, in Filialen der Sparkasse Pforzheim Calw sowie in den Kartenbüros in Mühlacker und Pforzheim erhältlich. Zudem kann man die Dauerkarten online unter www.badherrenalb2017.de bestellen.

Beim Herbstmarkt wird die "grüne Anreise" mit tollen Gewinnen belohnt. Zur Teilnahme berechtigt ist jeder, der mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Herbstmarkt anreist. Hierfür einfach das gültige Ticket aufbewahren und im Kurhaus vorzeigen, um die Gewinnspielkarte zu erhalten.

Unter den Gewinnern werden unter anderem Dauerkarten für die Gartenschau 2017 in Bad Herrenalb verlost.

Weitere Informationen: unter Telefon 07083/50 05 55 oder unter www.badherrenalb.de