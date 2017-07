Bad Herrenalb Verwandlungen und Aufbrüche

Bad Herrenalb. In der vierten Ausstellungsperiode der KunstKampagne.2017 im Rahmen der Gartenschau werden unter dem Motto "Natur verwandeln" Arbeiten von Angela Wetterauer (Bild) und dem Künstlerpaar Anna und Michael Rofka gezeigt. Verwandlungen und Aufbrüche in der Natur sowie im Alltag liefern Wetterauer (Karlsbad) die Ideen für ihre unter dem Titel "Zauber – Kunst – Natur" ausgestellten Gemälde. Die Natur ist aber nicht nur die inspirierende Kraft für die Motive, sie stellt auch die Füll- und Grundstoffe für die künstlerische Umsetzung bereit. Neben Leinwand, Holz, Papier sowie Farbe kommen Rinde, Erde und Steinmehle zum Einsatz. Die Stoffe überdecken sich, werden in Schichten aufgetragen und wieder abgekratzt, um in veränderter Form aus dem Bildgeschehen herauszutreten.