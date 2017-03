Bad Herrenalb Verstärkung benötigt

So seien die Kliniken inzwischen zur Jobmaschine in der Region geworden.

Fischer erklärt: "Wir konnten unsere Patientenzahlen so stark steigern, dass unsere Belegschaft dringend Verstärkung braucht. Besonders in den Bereichen Pflege und Therapie, aber auch im Service und in der Küche bieten wir viele spannende Einstiegsmöglichkeiten. Als starker Arbeitgeber bieten wir unseren Mitarbeitern viele Vorteile und attraktive Gehälter." Die Situation sei inzwischen so gut, "dass wir über ein innovatives Gehaltsmodell nachdenken, das in einigen Punkten sogar die 35-Stunden-Forderung der IG Metall aus den 80er-Jahren toppen würde."

Interessierte können sich unter mein-job-bei-ruland.de die offenen Stellen anschauen und sich unter Telefon 07243/6 03 27 66 bewerben.