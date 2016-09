Bad Herrenalb Verein sucht Sänger für Projektchor

Teilnahme ist auch ohne Mitgliedschaft oder Notenkenntnisse möglich

Im Gartenschaujahr wolle sich der Chor besonders stimmgewaltig präsentieren, sagt Boht. Deshalb werden in allen Stimmlagen weitere Sänger gesucht, die das Projekt unterstützen. Die Teilnahme am Chorprojekt ist ohne Verpflichtung. Eine Mitgliedschaft und Notenkenntnisse seien nicht notwendig, betont Boht.

Jeder, der Freude am Gesang mit Gleichgesinnten hat, kann mitmachen. "Durch das Chorprojekt erhoffen wir uns Aufwind für den Chor und vielleicht bleibt der eine oder andere Sänger doch bei uns hängen", so Boht. Denn wer beim Chorprojekt auf den Geschmack kommt, kann natürlich auch beim eigentlichen Chor dabeibleiben.

Das Probelokal ist in der Alten Schule im unteren Gaistal. Interessenten können am Freitag, 23. September, um 20 Uhr zu einem ersten Kennenlernen kommen. Die Proben beginnen am Freitag, 30. September, um 20 Uhr.

Weitere Informationen über das Chorprojekt gibt es beim Vorsitzenden Helmut Boht unter der Telefonnummer 07083/86 06 und bei dem Chorleiter Walter Barth unter 07082/28 55.