Bad Herrenalb Umnutzung zum Wohnstift abgelehnt

(gla). Das Hotel am Kurpark steht in zentraler Lage an der Kurpromenade von Bad Herrenalb. Es wurde in den Jahren 2006 bis 2008 gebaut und am 25. April 2008 eröffnet. Bauherr war die Paulinenpflege Winnenden, die das Haus zusammen mit der Reha Südwest für Behinderte gGmbH aus Karlsruhe betrieb. Das barrierefreie Hotel der Kategorie "Vier Sterne" hat 61 Zimmer und 156 Betten. Zur Ausstattung gehören ein Restaurant, Tagungsräume, Saunabereich, Bar, Kaminzimmer, Weinkeller und weitere Räume, die den Aufenthalt der Gäste angenehm machen. Neben klassischen Urlaubs- und Geschäftsreisenden war das Hotel am Kurpark auch auf pflegebedürftige Menschen eingerichtet, die mit ihren Angehörigen verreisten. Die Diakonie- und Sozialstation mietete dazu Räume im Hotel an. Dieses Konzept ging nicht auf.