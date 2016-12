Bad Herrenalb Umfassende Gespräche gehen voraus

Zusätzliche Fahrten

Gartenschau-Projektleiter Tim Rohrer meinte, das Mobilitätskonzept sei "vielleicht ein noch aufregenderes Thema" als die Ausstellungsplanung.

Wie in der Sitzungsvorlage aufgeführt, erhalten mit Blick auf den ÖPNV alle Linien zusätzliche Fahrten (außer die Linie 716 nach Pforzheim). Die Linien 716 und 719 im Abschnitt Bad Herrenalb-Dobel ergänzen sich gegenseitig.

Unterschiedliche Veranstaltungen (zum Beispiel Sommernachtstheater) wurden in den Fahrplänen berücksichtigt. Bei der Stadtbahnlinie S1 nach Karlsruhe werden die Fahrten ans Gartenschauprogramm angepasst und entsprechend aufgerüstet.

Auf dem Nordteil der Schweizer Wiese werden circa 600 temporäre Parkplätze – Gebühr: drei Euro pro Tag – erstellt. Mit Blick auf den ehemaligen Holzlagerplatz (118 Stellplätze) am Verkehrskreisel ist der Bauantrag gestellt. Nach Eingang der Baugenehmigung werden weitere Verhandlungen mit dem Eigentümer geführt.

Busse und Autos (beispielsweise für Mitarbeiter, Helfer und Aussteller) können im Dobeltal abgestellt werden.

Ob die Falkensteinwiese (circa 200 Stellplätze) bei voller Auslastung der anderen Parkplätze genutzt werden kann, ist noch mit dem Naturschutz abzuklären.

Am Haupteingang Bahnhof sind 22 Parkplätze für behinderte Menschen vorgesehen. Und südlich der Siebentäler Therme sollen 15 Wohnmobile abgestellt werden können (Parkgebühr: 7,50 Euro) – des Weiteren steht der Campingplatz Albtal-Arena zur Verfügung.

Rund 30 Stellplätze für Motorräder und Fahrräder sind während der Gartenschau 2017 in der Innenstadt in der Nähe des Mönchs Posthotel zu finden.

Außerdem sieht das Mobilitätskonzept 20 Fahrradständer am Haupteingang Bahnhof vor, zusätzlich zehn abschließbare Fahrradboxen und zehn Fahrradständer am Eingang des Kurhauses.

Circa zehn Busparkplätze sind am Haupteingang Bahnhof geplant. An dieser Stelle können die Besucher dann sofort die dort aufgestellte Toilette benutzen. Den Busfahrern wird ein Treff mit Ruheraum und kleiner Terrasse angeboten.

Etwa 25 Busparkplätze sind bei Auslastung am Haupteingang in der Bahnhofstraße im Dobeltal vorgesehen.

Parkplätze für Mitarbeiter- und Aussteller sieht die Planung auf dem Lacherareal (circa 50) vor.

Abstimmung läuft

Vor den Autobahnausfahrten Ettlingen (A5) und Karlsbad (A8) sollen Schilder auf die Gartenschau hinweisen und die Abfahrten nach Bad Herrenalb markieren. Zudem will man an allen wichtigen Straßenkreuzungen der umgebenden und in die Stadt führenden Regionalstraßen Wegweiser anbringen (24 Stück). Hierzu finden momentan die Abstimmungen mit den zuständigen Landratsämtern und dem Regierungspräsidium statt.

An den Ortseingängen und an allen wichtigen Straßenkreuzungen innerhalb der Stadt werden Schilder die Wege zu den Parkplätzen aufzeigen.

Wenn viel los sei, so Rohrer, seien selbstverständlich Parkplatzeinweiser im Einsatz.

Am Parkplatz P3 Kurpark entsteht übrigens eine Ladestation für E-Bikes und Elektroautos.