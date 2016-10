Bad Herrenalb Umdenken gefordert

Vorausschauende Friedenspolitik müsse Konfliktursachen frühzeitig erkennen und bei ihnen ansetzen. Auch in der zivilen Krisenprävention könne sich die größer gewordene Verantwortung Deutschlands in der Welt bewähren. "Vielfach wird die Übernahme von mehr Verantwortung gleichgesetzt mit der Steigerung militärischer Leistungsfähigkeit, dem Ausbau von Rüstungskapazitäten, dem Export von Rüstungsgütern oder der Beteiligung an militärischen Interventionen in Krisengebieten", heißt es in dem Friedens-Appell. Das Dokument bilanziert, "dass keine der militärischen Interventionen in der jüngeren Vergangenheit einen dauerhaften und stabilen Frieden schaffen konnte".

Die Kirchen fordern deshalb die stärkere Förderung von Initiativen der Friedensbildung in möglichst allen Bildungseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Hochschulen, aber auch kirchlicher Bildungsangebote. Außerdem die Anerkennung und Stärkung diplomatischer Bemühungen bei schwelenden oder bereits ausgebrochenen gewaltsamen Konflikten. Sie plädieren für eine Reduzierung der deutschen Rüstungsexporte.

Vielfache Unterstützung

Akademiedirektorin Arngard Uta Engelmann hatte einleitend darauf hingewiesen, dass die ACK mit dem Thema "Gerechter Frieden" ein zentrales Thema der Evangelischen Landeskirche in Baden aufgreife. Die Landeskirche unternehme konkrete Schritte, um die friedensethische Debatte sowohl innerkirchlich als auch in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu stärken, und könne dabei auch auf vielfache Unterstützung zählen. Papst Franziskus beispielsweise sagte: "Wir sind alle aufgerufen, der Welt ein starkes Zeugnis unseres gemeinsamen Bemühens für den Frieden und die Versöhnung der Völker zu geben".