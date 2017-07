Bad Herrenalb Über Karrierechancen informieren

Im GastroMobil können Schüler spielerisch die Branche erleben und herausfinden, ob ein Beruf im Gastgewerbe zu ihnen passt. So erleben sie mit dem GastroSurfer eine virtuelle Fahrt durch die Welt der Hotellerie und Gas­tronomie oder reisen mit dem Gastro-Express um die Welt von Hotel zu Hotel. In der GastroLounge können sich Schüler von erfahrenen Branchenprofis beraten lassen und sich an der Ausbildungsplatzbörse die Kontakte der Betriebe ausdrucken, die in ihrer Region ausbilden.

Mehr Informationen gibt es unter www.wir-gastfreunde.de. Für Fragen steht außerdem die Wirtschaftsförderin des Landkreises Calw, Sophie Schumann, unter Telefon 07051/16 01 87 oder per E-Mail an Sophie.Schumann@kreis-calw.de zur Verfügung.