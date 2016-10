Bad Herrenalb Traktor wirbt für die Gartenschau

"Es ist höchste Zeit, Danke zu sagen für die vielen Jahre der Vorbereitung", sagte Ruff zu Mai.

Schultes ist sichtlich gerührt

Er fügte hinzu: "Für mich ist die Gartenschau ein Jahrhundertwerk. Viele Bürger werden es erst in zehn bis 20 Jahren zu schätzen wissen. Wenige werden es nie begreifen."

Toni Dragosinov, ein Junge aus der Nachbarschaft von Ruff, sagte ein vorbereitetes Sprüchlein auf: "Wir Kinder von Bad Herrenalb freuen uns auf die Gartenschau 2017 und sagen Danke!" Sichtlich gerührt nahm der Bürgermeister ein Foto von der Einweihung des Kullenmühler Biotops und eine Torte mit dem Schriftzug "Danke für alles!" entgegen. Schaulustige versammelten sich.

Mai sagte: "Herzlichen Dank, ich bin geplättet! Die Gartenschau ist wirklich ein Glückstreffer. Wir können Bad Herrenalb mit viel Geld vom Land ein frisches Aussehen geben. Es war gut, dass wir das angepackt haben."

Der Bürgermeister freute sich deshalb so besonders über die Aktion von Hermann Ruff, weil sie eine Geste des Dankes aus der Bürgerschaft war. "Das motiviert mich richtig!", sagte Mai am Traktor stehend zu unserer Zeitung. Zum Abschied wünschte Ruff dem Stadtoberhaupt gute Gesundheit und Gottes Segen, damit er sein Werk in vollen Zügen genießen könne.