Bad Herrenalb Tourismus: Neuer Gästerekord im Albtal

Wie die Tourismusgemeinschaft Albtal Plus jüngst mitteilte, hat das Statistische Landesamt Baden-Württemberg in den acht Albtal Plus-Kommunen Ettlingen, Bad Herrenalb, Dobel, Malsch, Marxzell, Waldbronn, Straubenhardt und Karlsbad von Januar bis Dezember 2016 510 933 Übernachtungen gezählt – ein Plus von 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Positiver Trend soll fortgesetzt werden

Erstmals wird damit die Marke von einer halben Million Übernachtungen überschritten.