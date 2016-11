Bad Herrenalb Totholz dient als Unterschlupf für Fische

Bad Herrenalb. Neben dem Flüsschen Alb wurde am Kurparkeingang auch der Gaisbach bis zur Dobler Straße renaturiert. Und das mit Erfolg – Flora und Fauna entwickeln sich sichtlich prächtig. Sogar die Wasseramsel, ein seltener Vogel, der sich vor allem an klaren Bächen und Flüssen in Wald- und Bergregionen aufhält, wurde im Kurpark gesichtet.

Rund 454 000 Euro

Der ökologische Vorteil und der verbesserte Hochwasserschutz sind gute Argumente, um den Gaisbach nun auch auf einer Länge von rund 200 Metern entlang der Klostermauer im Klosterviertel zu renaturieren. Das sehen auch das Land Baden-Württemberg sowie das Landratsamt Calw so. Sie unterstützen das städtische Projekt sowohl finanziell als auch mit Expertenwissen. Die Kosten von rund 454 000 Euro werden zu 85 Prozent vom Land Baden-Württemberg gefördert. Seit Kurzem laufen die Wasserbauarbeiten, die bis zur Eröffnung der Gartenschau 2017 abgeschlossen sein werden.