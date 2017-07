Bad Herrenalb Tor kann bald neu geöffnet werden

Mit dem neuen Eingangsbereich kann das Tor zum Henhöferheim neu geöffnet werden. Anhand des Europaparks in Rust, des Brandenburger Tores in Berlin und dem Paradies veranschaulichte Pfarrer Axel Ebert, Leiter der Missionarischen Dienste, in seiner Predigt diese Unterschiede. Auch Jesus Christus sieht sich als Tor: "Ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden".

Im Anschluss an den Gottesdienst informierte Lothar Eisele als Vorsitzender des Freundeskreises der Volksmission über das Henhöferheim. Bei den Mitarbeiterinnen hat sich die Situation deutlich entspannt.

Sowohl in der Küche als auch im Büro gibt es für jede Funktion mindestens zwei Mitarbeiterinnen, die diese Rollen übernehmen können. Durch Schulungen zum "freiwilligen sozialen Jahr" ist das Henhöferheim auch unter der Woche besser ausgelastet als in der Vergangenheit. Trotzdem bemüht sich das Henhöferheim um weitere Besuchergruppen.