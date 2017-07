Bad Herrenalb Südtiroler übernimmt Schwarzwald Tourismus

Der 49-jährige Südtiroler leitet den Tourismusverband Südtirols Süden seit 2001. Er war an der Entwicklung und Positionierung der Marke Südtirol beteiligt, und bis zuletzt oblag ihm das Management des Vermarktungsnetzwerkes Südtirol.

Die STG ist national und international für das touristische Marketing der 11 100 Quadratkilometer großen Ferienregion Schwarzwald zuständig. In der Hauptgeschäftsstelle in Freiburg und einer Außenstelle in Pforzheim arbeiten 30 Angestellte. Das Jahresbudget liegt bei rund 4,12 Millionen Euro.

Seit Jahren vermeldet die STG steigende Gästezahlen: 2016 übernachteten 5,78 Millionen Bundesbürger und 2,34 Millionen Gäste aus dem Ausland insgesamt 21,54 Millionen Mal in der Region. Das war ein neuer Allzeitrekord. Von den statistisch erfassten Übernachtungen aller Ferienregionen in Baden-Württemberg entfielen damit 41,4 Prozent auf den Schwarzwald. Der Bruttoumsatz aus dem Tourismus belief sich in der Ferienregion 2016 auf 6,14 Milliarden Euro. Der Tourismus sichert in der Region mehr als 511000 Arbeitsplätze.