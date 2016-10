Bad Herrenalb Stumme Zeugen der Geschichte

Die "Verzeugung" – also die Markierung der Grenzsteine mit einem zweiten Gegenstand unter der Erde – hatte ihre Blütezeit im 18. und 19. Jahrhundert. Sowohl Länder als auch Herrschaftsbereiche nutzten die unterirdische Absicherung ihrer Grenzen als zusätzliches Dokument für die Rechtssicherheit an den Liegenschaften. Bis 1805 war Württemberg ein Herzogtum. Daher wurde die Vermessung des Landes überwiegend in den Liegenschaften der Fürsten und Grafen umgesetzt. Aber auch Klöster sicherten unterirdisch ihre Ländereien.

1818 ordnete der württembergische König Wilhelm I. per Dekret die württembergische Landesvermessung an. Diese Maßnahme hatte eine große wirtschaftspolitische Bedeutung. "Damit konnte Grund und Boden erstmals einheitlich besteuert werden." Rappold ergänzt: "Mit der Erstellung eines Katasters wurden alle Grundstücksdaten erfasst und die Rechtssicherheit konnte durch die Vermarkung und Verzeugung von Grenzsteinen garantiert werden." Die Grenzsteine tragen auf jeder Landesseite ein behauenes Wappen. Zudem ist ein Pfeil eingemeißelt, der die Richtung zum nächsten Gemeinde- und Gemarkungsgrenzstein weist.

Der Grenzstein am "Steinhäusle" zeigt auf dem Weg von Bad Herrenalb nach Karlsruhe das Badische Wappen mit dem schrägen Streifen auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind die württembergischen Hirschhörner eingemeißelt. Neben der wegweisenden Pyramide und dem alten Grenzstein dokumentiert eine dreieckige Hinweistafel die Kreisgrenze. Ähnlich sieht es auf dem Weg von Herrenalb über Moosbronn nach Gaggenau aus. An der Grenze ist eine Tafel angebracht, die erklärt, dass die einstige Landesgrenze zwischen Baden und Württemberg keine Bedeutung mehr hat, die Markierung allerdings noch heute als Flurstücksgrenze dient.

Für die Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden waren in Württemberg die "Untergänger" zuständig. Das waren Männer mit hohem Ansehen. Zudem mussten sie unparteiisch, sach- und ortskundig sein und für ihr Amt als Untergänger einen Eid ablegen. Denn nur ihnen stand das Recht zur Verzeugung der Grenzsteine zu. Damit durften sie Grenzsteine versetzen, entfernen und aufrichten. Bei der Verzeugung, also dem Setzen der geheimen Zeugen, durfte außer den Ehrenmännern niemand anwesend sein.

Die Untergänger waren zudem dafür verantwortlich, diese Grenzmarkierungen zu überwachen und instand zu halten. Zur Gewährleistung der Grenzen sollten zweimal jährlich Grenzbegehungen stattfinden die im Fachjargon als "Untergang" bezeichnet werden. Für die Erhaltung der Württembergischen Landesgrenze erging noch 1888 eine Bekanntmachung, in der die gegen das Großherzogtum Baden gelegenen Gemeinden einmal im Jahr die Landesgrenze zu begehen hatten um über den "Zustand der Grenze Bericht zu erstatten". Eine durchgehende Verzeugung wie im Königreich Württemberg gab es im Großherzogtum Baden nicht.

Eine Katastervermessung startete 1853. 1854 begann die umfassende Vermarkung aller Grenzen mit Grenzpunkten nach Maßzahlen in Zentimetergenauigkeit.

In Württemberg wurde durch das Vermessungsgesetz von 1861 der Untergänger zum Messgehilfen. Nach 1965 wurde nicht mehr verzeugt. Es kamen moderne Messmethoden.