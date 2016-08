Die Sanierung der Kreisstraße 4331 zwischen Bad Herrenalb und Rotensol läuft in diesen Tagen auf Hochtouren. Auf einer Länge von 3,3 Kilometern müssen wegen der Setzungen und Schadstellen umfangreiche Arbeiten auf der gesamten Fahrbahnbreite realisiert werden. Ab Montag wird auf den Bereichen, wo Schadstellen ausgebessert wurden, die Asphalttragschicht eingebaut, teilte die Pressestelle des Landratsamtes gestern auf Anfrage unserer Zeitung mit. An den Einmündungen zu den Feld- und Waldwegen wird am Montag die Asphalttragschicht eingebaut. Ab Mittwoch wird die vollständige Asphalttragschicht aufgebracht. Am Dienstag geht es um die Vorbereitung der Maßnahme. Die Arbeiten sollen am Ende der Sommerferien abgeschlossen sein. Foto: Krokauer