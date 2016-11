Seit gestern am frühen Morgen ist im Stadtgebiet von Bad Herrenalb die Sperrung der L 564 aufgehoben. Nun können Anlieger vom Kreisel in der Ortsmitte wieder ungehindert bis zum Baugebiet Rennberg fahren. Auch die Zufahrt zur Schwimmbadstraße mit anliegendem Fußballplatz ist wieder uneingeschränkt möglich. Die Arbeiten an der Fahrbahn sind in der vergangenen Woche ins Stocken geraten, weil an einer Spezialmaschine zur Aufbereitung des Haftklebers die Heizelemente ausfielen. Dieser schafft letztlich die Verbindung zwischen dem Fundament und der Deckschicht und besteht aus einer Bitumen/Wasser-Emulsion. Bauleiter Michael Wittmann und Polier Robin Marx ließen dafür eine Ersatzmaschine aus Malsch herbringen. Wittmann ist – geeignete Wetterbedingungen vorausgesetzt – zuversichtlich, auch den dritten Bauabschnitt (bis Kreisgrenze) vom 5. bis 7. Dezember bewältigen zu können. Foto: Becker