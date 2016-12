Bad Herrenalb Sterben, Technik, Kunst und Theologie

Den Auftakt macht eine Veranstaltung über das friedenspolitische Modell "Just Policing" vom 13. bis 14. Januar in Rastatt. Dabei geht es um die Frage, ob die Etablierung polizeilicher Maßnahmen in Krisengebieten militärisches Eingreifen überflüssig machen kann.

Preisträgerin hält Rede

Am 15. Januar wird der Bad Herrenalber Akademiepreis verliehen. Preisträgerin ist die Palliativ-Medizinerin und Theologin Gerhild Becker (Freiburg). Ihre Preisrede widmet sich der "Angst vor dem Sterben".