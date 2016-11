Bad Herrenalb Steig ist nun luftiger und filigraner

Bad Herrenalb. Ascan Egerer, Technischer Geschäftsführer der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), tat es auf verbale Weise: Nach viermonatiger Bauzeit sei der Spagat gelungen, sowohl die historische Ästhetik zu erhalten, als auch moderne Funktionalität zu schaffen.

Im Zuge des rund eine Million Euro teuren Projektes sei der Bahnsteig am Gleis 1 mit Rampen inklusive Gelän-dern, einem Blindenleitsystem sowie einem dynamischen Fahrgastinformationsanzeiger ausgestattet worden.

Die jetzt 34 Zentimeter hohe Bahnsteigkante erlaube einen ebenen Zustieg in die neuen Niederflurwagen, die im Laufe des Jahres 2017 den Betrieb nach Bad Herrenalb aufnehmen würden. Dies entlang einer Strecke, so Egerer in einem kleinen Rückblick, die bis 1898 von Ettlingen aus noch mit Pferdefuhrwerken bewältigt werden musste.