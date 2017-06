Bad Herrenalb Stehende Ovationen

Das Rezept der Stumpfes macht garantiert gute Laune: Man nehme bekannte Songs aus dem großen Fundus der Rock- und Popgeschichte, veredle sie mit schwäbischen Texten und gebe jeweils eine große Prise Humor und Spielfreude dazu. Die zeigte sich in der lässigen Selbstverständlichkeit, mit der sich die Stumpfes an den zahllosen Zupf-, Streich-, Blas-, Schlag- und Tasteninstrumenten abwechselten, die sie in ihrem "fahrenden Musikalienhandel" auf der Bühne aufgebaut hatten.

Stimmlich wurde ebenfalls einiges geboten. Egal, ob Lead-, Chor- oder A-cappella-Gesang, die Herren Stumpfes waren bestens aufgelegt.

Für Heiterkeit sorgten neben den Songtexten vor allem die lockeren Anmoderationen, die nicht selten zu komischen Kurzgeschichten aus der Lebenswelt des gemeinen Schwaben ausuferten.