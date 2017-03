Bad Herrenalb Stadt lässt Klosterviertel in Szene setzen

Die Arbeiten dazu haben nun begonnen und sind bis zum Beginn der Gartenschau am 13. Mai abgeschlossen. Während der Bauzeit ist der Bereich um das Paradies und die Klosterkirche für Fußgänger nur eingeschränkt zugänglich. Der Zugang zur Kirche für den Kirchgang bleibt möglich.

Bänder aus Sandstein

Was wird im Klosterviertel neu gemacht? Der Grundriss der historischen Klosteranlage wird durch Pflasterbänder aus Sandstein sowie einen einheitlichen Bodenbelag verdeutlicht. Wo einst die Mauern der ehemaligen Bauten standen, werden Hecken gepflanzt. Der Betrachter erhält so einen räumlichen Eindruck der früheren Klosteranlage. Hinter der Klosterkirche entsteht dank eines engagierten Bürgerprojekts ein Klostergarten mit Heilpflanzen und Kräutern, der an den früheren Garten der Mönche erinnert.