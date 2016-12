Bad Herrenalb Stadt als Epizentrum der guten Laune

Wer der Musik folgte traf vor der Klosterscheuer auf Pascal Marshall. Er sang Weihnachtslieder, im Speziellen "American Christmas Songs". Die Zuhörer hatten meist ein Glas Glühwein oder Punsch in der Hand und traten im Takt der Musik von einem Fuß auf den anderen. Bei Einbruch der Dunkelheit wurde es bitterkalt.

Auf der Himmelsbühne vor dem Paradies sang der Grundschulchor der Falkensteinschule. Es war sein erster Auftritt auf dem Markt. Die Kinder sangen bekannte Weihnachtslieder, die Musiklehrer Heinz Reinlein ihnen beigebracht hatte. Zwei Mitschüler begleiteten die kleinen Sänger auf Glockenspielen.

Nicht weit davon entfernt waren andere Kinder beim Plätzchenbacken im Jugendraum des Gartenschauhauses. Bürgermeister Norbert Mai schaute dort vorbei und brachte Schokonikoläuse mit. Sie wurden zusammen mit den fertigen Plätzchen in Tüten gesteckt. "Den größten Teil der Tüten schenken wir dem Tafelladen", erklärte Simone Wacker, die die Kinder anleitete.

Kürtöskalács hergestellt

Ein ganz besonderes Gebäck gab es am Stand von Ines Balatoni. Dort entstand Kürtöskalács – auf Deutsch: ungarische Baumstriezel. Dazu wurde Hefeteig ausgerollt, in Streifen geschnitten, auf runde Hölzer gewickelt, in Zucker gewälzt und gegrillt. Mit Zimt bestreut war der Weihnachtsgeschmack perfekt.

Während in der Klosterkirche Kinderchöre sangen, schlug Witze-Olli in der Klosterscheuer auf. Oliver Gimber aus Pforzheim ist mit seinem Youtube-Kanal "Witze von Olli" berühmt geworden.

Seine Filmchen werden auf Facebook und Co. tausendfach geklickt. Mittlerweile füllt er bei Liveauftritten ganze Hallen. "Wenn man mir das vor einem Jahr gesagt hätte, hätte ich gesagt: ›Ja, ist gut, nimm deine Tabletten und alles wird gut!‹, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Und dann meinte er: "Ich mach Bad Herrenalb zum Epizentrum der guten Laune!" Kostprobe: Ein Mann fragt seine Frau: "Was wünscht du dir zu Weihnachten?" Sie sagt: "Ich wünsch mir die Scheidung!". Er meint: "So viel Geld wollte ich nicht ausgeben."