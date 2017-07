Bad Herrenalb Spielerisch die Branche erleben

Bad Herrenalb. Das Gastromobil des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga macht am 17. Juli einen Zwischenstopp in Bad Herrenalb und informiert zwischen 9 Uhr und 17 Uhr auf dem Rathausplatz in Bad Herrenalb im Rahmen der Dehoga-Nachwuchskampagne "Wir Gastfreunde" über die Berufs- und Karrierechancen im Hotel- und Gaststättengewerbe. Alle Schulklassen und Interessierte sind willkommen. Der Eintritt ist kostenfrei und kann mit einem Besuch der Gartenschau in Bad Herrenalb verbunden werden.