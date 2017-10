Bad Herrenalb "Sonnenschein" rettet Bienen

Aus diesen Gründen wird die "Durchwachsene Silphie" nicht nur von der Landesanstalt für Bienenkunde an der Universität Hohenheim sondern auch von den Agrarbiologen ausgesprochen positiv bewertet. Im Freien Feld könnte es endlich wieder "blühende Landschaften" geben. Als Energiepflanze wird die "Silphie" zunehmend in der Landwirtschaft alternativ zum Maisanbau für die Biogasanlagen angepflanzt.

Über die noch wenig verbreitete Kultur- und Heilpflanze gibt der Energiepark Hahnennest in der Bodensee-Region und Vorreiter in Sachen Anbau der "Silphie" Landwirten Expertenwissen.

Die "Silphie" wächst als solitäre Staudenpflanze und ist mehrjährig, treibt gut und gerne 15 bis 20 Jahre lang immer wieder aufs Neue aus. Leuchtend gelb blühend von Juni bis in den September hinein ist sie somit eine regelrechte Bienen- und Insektenweide schlechthin, vor allem in einer trachtarmen Zeit, in der Honigbienen nicht mehr allzu viel Nektar und Pollen finden.