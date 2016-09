Bad Herrenalb Skizunft lädt erneut zum Berglauf ein

Wer nicht gut zu Fuß ist, aber trotzdem nicht auf den Festbesuch verzichten möchte, kann den eigens dafür eingerichteten Fahrservice vom Skiheim zur Hahnenfalzhütte und zurück nutzen.

Start ist um 11 Uhr

Auch in diesem Jahr laden die Herrenalber Skizunftler zum Hahnenfalzhüttenberglauf ein. Der Berglauf startet um 11 Uhr am Skiheim Talwiese im Oberen Gaistal. Etwa vier Kilometer sind bei 240 Höhenmetern zu überwinden, bis die Läufer das Ziel an der Hahnenfalzhütte erreichen. Als Fünfter von insgesamt sieben Bergläufen ist der Hahnenfalzhüttenberglauf zum fünften Mal Bestandteil des Calwer Berglaufcups.

Weitere Informationen: www.skizunft-badherrenalb.de