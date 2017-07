Bad Herrenalb Siebentäler Therme: Zukunft weiter ungewiss

"Der Lenkungskreis ist immer noch in Gesprächen mit Bewerbern", teilte Bürgermeister Norbert Mai am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung mit. Dem Gremium gehören Vertreter der Stadtverwaltung und der Gemeinderatsfraktionen an. Für die Ortschaften ist Klaus Lienen dabei. Als externes Mitglied gehört Nicolas Sonder von der KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH dazu. Der Lenkungskreis wolle sich einfach die Zeit nehmen, um zu einer annehmbaren Lösung zu kommen, macht der Schultes deutlich. "Wir brechen es nicht übers Knie", versicherte der Rathauschef.

Rechtsaufsichtsbehörde macht Druck

Die Kurstadt sucht Investoren für seine Bäder, da die Kommune die Verluste nicht mehr länger stemmen kann. Gesucht wird eine Lösung für die Siebentäler Therme sowie das Freibad. Inzwischen macht auch die Rechtsaufsichtsbehörde Druck. Die Therme ist inzwischen mehr als 40 Jahre alt.