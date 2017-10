Zu einem "Silvester-Event all inclusive" lädt die Siebentäler Therme in Bad Herrenalb ein. Am 31. Dezember um 19 Uhr geht’s los. Zum Jahreswechsel gibt es erst einmal ein Begrüßungsgetränk. Danach werden ein großes Genießer-Buffet sowie Live-Musik am Beckenrand mit "Musik For The Kitchen" angeboten. Zudem stehen die letzte Wassergymnastik im Jahr 2017, abwechslungsreiche Peelings sowie Unterhaltung mit dem Comedy Duo "Klinsch & Clowness" auf dem Programm. Nicht zu vergessen der mulitmediale Countdown sowie der Mitter­nachts­snack. Bereits am 6. Dezember wird ab 17 Uhr zu einem "Nikolausabend" eingeladen. Versprochen wird hier Spaß für die ganze Familie mit "Schnee" aus der Schaumkanone. Foto: Kugel