Bad Herrenalb Sie hat die Atmosphäre im ››Haus Sonnenschein‹‹ geprägt

Weidner blickt zurück auf 48 Berufsjahre. Alles begann mit einer Ausbildung zur Erzieherin. Nach 15 Jahren in diesem Beruf wechselte sie in die Krankenpflege, wo sie zuletzt als Stationsschwester arbeitete.

Berufsbegleitend machte sie die Weiterbildung zur Heimleiterin und übernahm vor 21 Jahren das damals erst vier Jahre alte Haus im Gaistal. Der Name "Haus Sonnenschein" stammt von Gabriele Weidner. Sie prägte mit ihrem sonnigen Gemüt die Atmos­phäre des Hauses.

In den 31 barrierefreien Wohnungen leben Menschen, die in der Regel Pfleghilfe oder hauswirtschaftliche Hilfe in Anspruch nehmen und an gemeinschaftlichen Aktivitäten teilnehmen. So gibt es zum Beispiel täglich ein gemeinsames Mittagessen, das im Haus gekocht wird. Den Speiseplan machen die Bewohner selbst. Es gibt eine Kaffeerunde und man feiert gemeinsam die Feste der Jahreszeit. Gabriele Weidner organisierte diese sowie andere Angebote und gab Hilfestellung in allen Lebenslagen.