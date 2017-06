Die Kirchengemeinde Neusatz-Rotensol feierte einen Gottesdienst an der Neusatzer Pfütz. Die Predigt von Pfarrerin Oesch thematisierte das Geheimnis des Wachsens in der Natur und im Glauben. Danach wurde Nils Günthner als einziger Konfirmand der Kirchengemeinde vorgestellt. Jörg Hurrle überreichte ihm als Vorsitzender des Kirchengemeinderats seine Konfirmandenbibel. Er und Barbara Pollack widmeten Nils das Lied "Bridge over troubled water". Nach dem Gottesdienst verwöhnte der Turmverein die Besucher mit selbst gebackenen Kuchen, Kaffee und Leberkäsweckle, wofür die Kirchengemeinde sich bedankte. Foto: Sander