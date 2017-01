Bad Herrenalb Schultes Norbert Mai: "Wir sind Gartenschau"

Nur durch das Projekt Gartenschau und die damit verbundenen Zuschüsse sei dieses "Mammutprogramm" in so kurzer Zeit möglich gewesen. Seinen ausdrücklichen Dank an Reinhold Rau für die Unterstützung vonseiten des Landkreises Calw wurde mit spontanem Zwischenapplaus des Publikums unterstrichen. Apropos Landkreis: Zur Initiative Landkreiswechsel sagte Mai: "Nachdem der Bürgerentscheid rechtsgültig ist, bin ich gespannt, welche Entscheidung das Land in dieser Sache treffen wird."

Andere Themen, auf die das Stadtoberhaupt in seiner Rede einging, waren die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik und der Anschluss von Bad Herrenalb an schnelles Internet. In Kürze werde die Stadt an das Backbone-Netz angeschlossen, was Voraussetzung dafür sei, dass in Zukunft eine Übertragungsrate von mindestens 50 Megabits pro Sekunde in jedem Haus möglich werden. Schon jetzt stehen am Rathausplatz, vor dem Kurhaus und auf der Kurpromenade freies WLAN zur Verfügung.

Die Zeichen der Zeit seien auf die Zukunft gerichtet und die Stimmung in der Stadt sei positiv. Das machte Bürgermeister Mai auch am Vorverkauf der Dauerkarten für die Gartenschau fest. Mehr als 2000 seien bereits weg. Er appellierte an alle im Saal, Dauerkarten zu erwerben und den Frühbucherrabatt bis 17. April zu nutzen.