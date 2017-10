Bad Herrenalb Schnell im Ruf eines Alleskönners

Bad Herrenalb. In den 1960er-Jahren hatte sie bereits einen Platz in der Nähe der Konzertmuschel beim Kurhaus, verschwand dann aber aus dem öffentlichen Raum. Wer war Emil Sutor? Gab es weitere Verbindungen zwischen ihm und Bad Herrenalb?

Sutor begann seine Karriere als Künstler mit einer Lehre. In Offenburg macht er eine dreijährige Ausbildung zum Bildhauer. Seine handwerklichen Fähigkeiten und sein Wissen über Kunst vertiefte er anschließend in einem Kunststudium. Als er 1919 ein eigenes Atelier in der Nördlichen Hildapromenade in der Nähe des Haydnplatzes in Karlsruhe eröffnete, hatte er bereits den Ruf eines Alleskönners. Das Arbeiten mit unterschiedlichen Materialien reizte den Künstler zeitlebens. "Die Loffenauerin" ist zum Beispiel aus Stahlbeton gemacht.

Dass der freischaffende Künstler Erfolg hatte, kann man einem Bericht von Agnes Drescher aus Bad Herrenalb entnehmen. Sutor habe sehr früh ein eigenes Auto besessen, sagte sie im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Der stadtbekannte Künstler sei oft durch Herrenalb ins Gaistal gefahren, wo er eine Unterkunft hatte. Dort traf er sich gerne mit Künstlerkollegen. Dreschers Bericht bezog sich auf Kindheitserinnerungen aus den 1920er-Jahren.