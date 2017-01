Bad Herrenalb Schlechter Mobilfunkempfang ein Reizthema

Große Mietwohnungen seien in Neusatz und Rotensol Mangelware. Rotensols Ortsvorsteher Hermann Schneider nahm dazu Stellung. Der Wohnungsbau rücke dann wieder in den Vordergrund, wenn der Rennberg in Bad Herrenalb gefüllt sei. In den Höhenorten könne man noch viele Baulücken füllen, große Grundstücke teilen oder bestehende Siedlungsflächen abrunden. Den Gedanken an ein Gewerbegebiet verwarf man schnell. Man wolle weiter in Ruhe im Grünen wohnen und nicht für Bad Herrenalb zum Gewerbestandort werden.

Aus denselben Gründen lehne man auch geplante Windkraftanlagen ab. Der harschen Kritik eines Bürgers, dass von Seiten der Stadt Bad Herrenalb zu wenig dagegen unternommen werde, widersprach ein anwesender Stadtrat. Ein Reizthema war auch der schlechte Mobilfunkempfang in den Höhenorten. Ortsvorsteher Schneider verriet, dass nächste Woche an der Höhenanlage ein Ortstermin wegen eines Mobilfunkmasten sein wird.

Gemeinsamer Kindergarten

Zum Thema Kindergärten nahm man zur Kenntnis, dass die Ortschaftsräte zu einem gemeinsamen und neuen Kindergarten für Neusatz/Rotensol tendieren. Dazu wurde von Bürgerseite angeregt, auch eine Krippe und Ganztagesbetreuung vorzusehen. Die Betreuung könne zudem einen besonderen Schwerpunkt bekommen, zum Beispiel Waldorfpädagogik oder Waldkindergarten. Ein neuer gemeinsamer Kindergarten könne auch Keimzelle für eine gemeinsame Ortsmitte werden, war der Vorschlag eines Stadtrats. Für die übrigen Versammelten war eine neue städtebauliche Mitte kein vordringliches Thema.

In diesem Zusammenhang kam man auch auf die beiden Sportplätze zu sprechen. Man war sich einig, dass man ihre Zukunft der Sportgemeinschaft Neusatz/Rotensol überlassen solle.

Eine Leitlinie

Angerissen wurden die Themen Jugendraum und Wohnformen für Senioren. Die Einkaufsmöglichkeiten wolle man durch die Stärkung der bestehenden Angebote in der Bäckerei in Neusatz und dem Hofladen am Schwalbenhof verbessern. Eine Idee zur Verbesserung der medizinischen Versorgung war die Schaffung eines Gesundheitshauses, in dem die Infrastruktur für Ärzte geschaffen wird, die sich eine Praxis in Teilzeit teilen.

Die gesammelten Vorschläge geben den kommunalen Gremien nun Hinweise, woran sie ihre Arbeit ausrichten sollen. "Sie werden so nicht zwingend umgesetzt, sondern sind eine Leitlinie für die Politik", erklärte Moderatorin Häsler. Bis zur Gartenschau soll das Stadtentwicklungskonzept 2030 fertig sein, damit man dafür bei "Männern, die mit großen Geldkoffern auf die Gartenschau kommen", werben könne.