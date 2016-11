Bad Herrenalb Schaugärten auf Schweizer Wiese

Weitere Besonderheiten sind bis zu sechs Meter hohe Bäume, die vergangene Woche gepflanzt wurden. Gestaltet wird der Garten von vier Baumschulen aus der Region.

"Herzlich Willkommen im AbenteuerWald!" heißt im nächstes Jahr im eindrucksvollen Holzpavillon, der jüngst auf der Schweizer Wiese mithilfe eines Krahns an Ort und Stelle gesetzt wurde. Der Pavillon lohnt den Besuch allein schon wegen seiner außergewöhnlichen röhrenartigen Form, die schon auf der Landesgartenschau in Öhringen Aufmerksamkeit erregte. Besucher werden dort eingeladen, die Geheimnisse des Waldes im Dunkeln zu entdecken sowie ihre Geschicklichkeit beim Klettern und Balancieren zu testen. An den Wochenenden werden zusätzliche Mitmachaktionen und wechselnde Vorführungen angeboten. Betreut wird der Pavillon vom Landesbetrieb Forst BW gemeinsam mit der Abteilung Forst und Jagd vom Landratsamt Calw.