Der Polizeiposten in Bad Herrenalb wird im nächsten Jahr auf Vordermann gebracht. Die Sanierung soll im Frühjahr beginnen. Ende 2019 ist der Abschluss der Arbeiten geplant. Dies teilte Gerhard Habermann, Abteilungsleiter Hochbau von Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Pforzheim, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. Als Ausweichquartier ist das ehemalige Grundschulgebäude (Gartenschauhaus) im Klosterareal vorgesehen. Arbeiten seien unter anderem an der Haustechnik, der Fassade, der Bausubstanz und den Fenstern notwendig, so Habermann. Die Kosten der Sanierung belaufen sich schätzungsweise auf 750 000 Euro. Foto: Kugel