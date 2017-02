Bad Herrenalb "Rund um die Uhr wird kontrolliert"

Bad Herrenalb. "Die Stadt ist tot! So was von tot!", sagt Hans-Peter Weiß vom Multimedia-Geschäft "Schwarzwald-Foto". 95 Prozent seiner Laufkundschaft seien in der Zeit des Umbaus der Kurpromenade weggebrochen. Sie sind bis heute nicht wiedergekommen. "Viele von außerhalb wissen nicht, dass die Bauarbeiten abgeschlossen sind", erklärt sich der Geschäftsmann ihr Ausbleiben.

Rund 30 Monate hatte das Thema Baustellen die Kur­stadt an der Alb fest im Griff. Sieben Monate wurde der Rathausplatz umgestaltet.

Sechs Monate war die Straße nach Dobel gesperrt. Elf Monate war die Kurpromenade eine klaffende Wunde. Drei Monate konnte man nur auf großen Umwegen nach Loffenau gelangen. Zwei Monate war die Straße nach Ro­tensol dicht.