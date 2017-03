Bad Herrenalb Rund um die Bronnenwiesenhalle am werkeln

Nach Vorarbeit durch den städtischen Bauhof waren Ortschaftsrat und weitere Freiwillige angetreten, den Außenbereich der Halle gärtnerisch zu verschönern.

"Wir hatten zwei Beratungstermine mit der Baumschule. Die Pflanzen stellt die Stadt, ausgesucht haben wir. Natürlich in Absprache mit dem Bauhof", berichtet Ortsvorsteher Dietmar Bathelt, selbst an diesem sonnigen Vormittag in der Arbeitslatzhose im Einsatz. Während seine Frau Maria und Sigrid Zymara bereits Bodendecker und Polsterpflanzen zwischen die Sandsteine an der Böschung einpflanzen, sticht Otto Greul noch Gras aus, das über die Jahre die Rabatte zugewuchert hat.

Auf der anderen Hallenseite wird von Christian Hager und Matthias Wacker schon der Einsatz von Stauden vorbereitet. "Unmittelbar vor dem Anbau", erklärt Bathelt, "soll Platz für ein Band Bad Herrenalber Frühlingsblumenmischung entstehen".