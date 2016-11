Bad Herrenalb Rund 20 Aktive

Bad Herrenalb. Ein Schnellschachturnier ist im Kurhaus von Bad Herrenalb ausgetragen worden. Es war die größte Veranstaltung im Jahreskalender der Schachfreunde Bad Herrenalb. Sie fand zum neunten Mal statt.

Die Schirmherrschaft des Turniers übernahm Bürgermeister Norbert Mai. Er zog bei seiner Eröffnungsrede eine Parallele zwischen Schachspiel und Kommunalpolitik. Bei beidem müsse man die Züge vorausahnen.

56 Spieler aus dem Landkreis Calw, dem Enzkreis und Karlsruhe traten in 14 Mannschaften gegeneinander an. Unter ihnen waren vier Teams aus Bad Herrenalb. Insgesamt gab es nur drei Frauen an den Spieltischen. Eine Jugendmannschaft kam nicht zusammen. Die Anzahl der Mannschaften war vergleichsweise gering, erklärte Vereinsvorsitzender Wolfhart König. Schuld waren Konkurrenzveranstaltungen in Ettlingen, Karlsruhe und Pforzheim.