Bad Herrenalb Rückblick auf mehr als 40 verschiedene Veranstaltungen

Mit Bonus verbunden

Die jungen Talente stammen aus Calw und Karlsruhe und begeistern alljährlich mit einem stimmgewaltigen Programm. Aus zehn Nationen waren bereits internationale Künstler zu Gast. Mit Klängen aus ihrer Heimat, teilweise sogar mit außergewöhnlichen Instrumenten, begeisterten sie das Publikum zur Weihnachtszeit und zelebrierten mit ihren Auftritten ein besonderes Erlebnis der oftmals fremden Kulturen. In zwölf Jahren ergibt das insgesamt 40 erfolgreiche Veranstaltungen im Schwarzwald. Ein Ergebnis das sich auch finanziell für Kinder- und Kulturprojekte auszahlt. Bislang konnten mehr als 25 000 Euro an Spendengeldern zur Förderung von Kinder- und Kulturprojekten eingesetzt werden.

Übrigens ist mit dem Kauf einer Konzertkarte in Bad Herrenalb seit vielen Jahren auch ein Kultur-Bonus verbunden. Jede Konzertkarte berechtigt im Dezember zu freiem Eintritt in fünf Museen der Region: Ziegelmuseum in Bad Herrenalb, Fahrzeugmuseum in Marxzell, Stadtmuseum in Ettlingen, Stadtmuseum in Freudenstadt und das ExperimentaMuseum Freudenstadt sowie ermäßigten Eintritt in das Zentrum für Kultur und Medien (ZKM) in Karlsruhe.

2017 gibt es beim Gastkonzert von "Klassik im Kloster" in Freudenstadt ebenfalls einen Kultur-Bonus und freien Eintritt für das Experimenta sowie das Stadtmuseum.

Mit dem Zauber russisch-orthodoxer Klänge werden Sergej Riasanow und seine Freunde in der Klosterkirche mit einem außergewöhnlichen Ensemble am Sonntag, 10. Dezember, begeistern. Tags zuvor bieten stimmgewaltig und mit einem außergewöhnlichen Repertoire rund 100 Kinder und Jugendliche aus Karlsruhe und Calw ein gemeinsames Nachmittagskonzert.

Weitere Informationen: www.klassik-im-kloster.com